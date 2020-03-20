Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ПриватБанк перевел торги ОВГЗ в онлайн

ПриватБанк перевел торги ОВГЗ в онлайн
20.03.2020, 10:11

В перечне услуг с ценными бумагами в ПриватБанке появилась возможность покупать и продавать ОВГЗ в режиме онлайн

Государственный ПриватБанк расширил перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме онлайн в интернет версии Приват24. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в разделе Услуги меню Ценные бумаги необходимо выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в Приват24 есть возможность видеть онлайн текущие котировки банка на продажу ОВГЗ, их основные параметрами выпусков, получать информацию о котировках ОВГЗ на фондовой бирже, остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в том числе поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

ПриватБанк запустил услугу покупки и продажи ОВГЗ онлайнКупля-продажа ОВГЗ в ПриватБанке возможна онлайн

Яковенко Катерина
Напишите нам
ПриватБанк ОВГЗ онлайн
Комментарии
Последние новости
 