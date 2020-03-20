ПриватБанк перевел торги ОВГЗ в онлайн

Государственный ПриватБанк расширил перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме онлайн в интернет версии Приват24. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в разделе Услуги меню Ценные бумаги необходимо выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры, и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ.

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Также в Приват24 есть возможность видеть онлайн текущие котировки банка на продажу ОВГЗ, их основные параметрами выпусков, получать информацию о котировках ОВГЗ на фондовой бирже, остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в том числе поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Купля-продажа ОВГЗ в ПриватБанке возможна онлайн Купля-продажа ОВГЗ в ПриватБанке возможна онлайн

С 18 марта клиенты ПриватБанка смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID НБУ. Также на время остановки международного авиасообщения ПриватБанк переводит валютообмен в онлайн.