ПриватБанк открывает продажу билетов на европейские железные дороги

ПриватБанк запустил сервис по продаже билетов на железные дороги Европы

Фото: ПриватБанк

Крупнейший по размерам активов украинский банк "ПриватБанк" запускает продажу билетов на европейские железные дороги. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По информации банка, украинцы, путешествующие по Европе, теперь смогут приобрести билеты на популярные направления ведущих железнодорожных компаний Германии, Австрии и Чехии через платформу ПриватБанка.

Новый сервис полностью адаптирован для украинских пользователей.

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Информация в сервисе доступна на украинском языке, оплата производится картой ПриватБанка, а техническая поддержка работает круглосуточно.

"Мы стремимся обеспечить нашим клиентам максимальный комфорт, независимо от того, где они находятся. С нашим новым сервисом они могут забыть о языковом барьере или трудностях с незнакомыми платформами" – отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.