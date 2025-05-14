ПриватБанк відкриває продаж квитків на європейські залізниці

Фото: ПриватБанк

Найбільший за розмірами активів український банк "ПриватБанк" запускає продаж квитків на європейські залізниці. Про це повідомляє пресслужба банку.

За інформацією банку, українці, які подорожують Європою, тепер зможуть придбати квитки на популярні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії через платформу ПриватБанку.

Зазначається, що новий сервіс повністю адаптований для українських користувачів.

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Інформація у сервісі доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою ПриватБанку, а технічна підтримка працює цілодобово.

"Ми прагнемо забезпечити нашим клієнтам максимальний комфорт, незалежно від того, де вони знаходяться. З нашим новим сервісом вони можуть забути про мовний бар’єр чи труднощі з незнайомими платформами" – зазначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.