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ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличности с кредитных карт

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 15:27
ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличности с кредитных карт - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк отменил комиссию за снятие наличности с кредитных карт частных лиц. Об этом сообщила пресс-служба банка. 

Ранее ПриватБанка сообщал, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.  

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Также в банке заверили, что безналичные расчеты работают без ограничений. 

Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно. Наша служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе. 

Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней. 

Временно остановленные покупки через "Оплату частями". 

Временно ограничена отправка международных валютных переводов. 

Сеть POS-терминалов банка работает. 

Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работают в режиме 24/7. 

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Роман Брыль
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