ПриватБанк отсудил у "приватовцев" 4 млрд грн

15 октября Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск государственного ПриватБанка к ООО с иностранными инвестициями Новофарм и компании Pointex Sale LLP о взыскании 4 млрд грн задолженности. Об этом пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) ПриватБанк открыл кредитную линию для ООО с ИИ "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн.

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В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило в т.ч. евробонды ПриватБанка номинальной стоимостью $80 млн, которые были выпущены банком через UK SPV Credit Finance plc (эти бумаги в конце концов попали под bail-in/списание в ходе национализации ПриватБанка).

В 2019 году Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23 июля 2019, которым был удовлетворен иск ПриватБанка к ООО с ИИ "Новофарм" и взысканы с ответчика в пользу истца 288 млн грн задолженности по процентам по упомянутым выше кредитным договором 2016 года. Кроме того, учитывая несвоевременную выплату заемщиком процентов, суд по требованию банка расторг указанный кредитный договор (сумма займа была 3,2 млрд грн под 10,5%).

По данным ГПУ, НБУ признал ООО "Новофарм" связанным с ПриватБанком лицом. Как отмечалось, кредитный договор от 16 декабря 2016 года был заключен вопреки ограничениям в рамках реструктуризации задолженности ООО с ИИ "Новофарм" по ранее заключенным кредитным договорам от 18 мая 2012 года и 24 февраля 2016 года.

Ранее ПриватБанк сообщал о решении лондонского суда по выплатам для ограниченного круга держателей его евробондов (несвязанным с экс-акционерами).

2 ноября ПриватБанк списал кредитов, которые связывают с бывшими акционерами, на 3,2 млрд грн.

16 октября шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об отмене национализации ПриватБанка.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и потребовал у НАБУ и СБУ результаты расследования агентства Kroll по ПриватБанку, составленные для Нацбанка.

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Наталия Софиенко

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