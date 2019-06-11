ПриватБанк перечислил акционеру 4,5 млрд грн дивидендов

ПриватБанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству в лице Министерства финансов. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В банке также отметили, что второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

В ПриватБанке напоминают, что согласно утвержденной набсоветом и акционером банка годовой отчетности за 2018 год ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).

Чистая прибыль банка по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал - 31,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк направит 90% прибыли на выплату дивидендов.

Подробнее о том, откуда у ПриватБанка деньги на дивиденды государству читайте в материале LIGA.net Бумажный бонус. Как Приват зарабатывает миллиарды на госдолге