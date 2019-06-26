Основной акционер получил от ПриватБанка 11,5 млрд грн дивидендов

ПриватБанк в полном объёме перечислил в госбюджет 11,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству в лице Министерства финансов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"26 июня банк перечислил второй транш в размере 7 млрд грн, первый транш дивидендов поступил в бюджет 10 июня", - говорится в сообщении.

Согласно Годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал ПриватБанка - 31,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк перечислил акционеру 4,5 млрд грн дивидендов.

24 апреля Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли госпредприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%.