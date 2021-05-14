ПриватБанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов

ПриватБанк перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов в размере 10 млрд грн. Об этом сообщается на сайте госбанка.

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В банке напомнили, что согласно годовой отчетности за 2020 год, ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 19,4 млрд грн, что составляет 80% чистой прибыли 2020 года.

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30 мая Кабмин утвердил годовой отчет ПриватБанка за 2020 год и распределение прибыли на сумму 24,3 млрд грн. Подробнее – тут. За 2019 год ПриватБанк перечислил в госбюджет 24,5 млрд грн дивидендов.

Ощадбанк в этом году направит в госбюджет рекордную сумму дивидендов.

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Юрий Тарасовский

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