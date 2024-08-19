ПриватБанк показал мобильный банкомат на аккумуляторах для работы в прифронтовых селах
Государственный ПриватБанк запускает мобильный банкомат, который может автономно работать до 24 часов. Усовершенствованная версия мобильного банкомата начнет работу в конце августа в отдаленных регионах Черниговской области, сообщила пресс-служба банка.
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Спрос на услуги такого банкомата в прифронтовых регионах значительно вырос, рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко. В течение двух месяцев количество пользователей мобильного банкомата выросло втрое.
Следовательно, ПриватБанк решил продолжать развитие этого социального проекта.
"В будущем такой комплекс позволит обслуживать не только население регионов, где отсутствует банковская инфраструктура, но и военных, которые находятся в тыловых районах и не имеют доступа к банкоматам", – отметил руководитель дирекции операционного обслуживания и административной поддержки ПриватБанка Андрей Козловский.
По его словам, мобильный банкомат оборудован в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности для клиентов и сотрудников банка.
Обеспечить автономность автомобиля, добавил он, удалось благодаря установке комплекса солнечных панелей, аккумуляторов, системы спутникового интернета и определенных инженерных решений.
Кроме выдачи наличных денег, ресайкл-модель банкомата позволяет получать почти все доступные банковские услуги: от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и т.д.
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