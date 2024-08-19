ПриватБанк показал мобильный банкомат на аккумуляторах для работы в прифронтовых селах

Фото: ПриватБанк

Государственный ПриватБанк запускает мобильный банкомат, который может автономно работать до 24 часов. Усовершенствованная версия мобильного банкомата начнет работу в конце августа в отдаленных регионах Черниговской области, сообщила пресс-служба банка.

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Спрос на услуги такого банкомата в прифронтовых регионах значительно вырос, рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко. В течение двух месяцев количество пользователей мобильного банкомата выросло втрое.

Следовательно, ПриватБанк решил продолжать развитие этого социального проекта.

Фото: ПриватБанк

"В будущем такой комплекс позволит обслуживать не только население регионов, где отсутствует банковская инфраструктура, но и военных, которые находятся в тыловых районах и не имеют доступа к банкоматам", – отметил руководитель дирекции операционного обслуживания и административной поддержки ПриватБанка Андрей Козловский.

По его словам, мобильный банкомат оборудован в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности для клиентов и сотрудников банка.

Фото: ПриватБанк

Обеспечить автономность автомобиля, добавил он, удалось благодаря установке комплекса солнечных панелей, аккумуляторов, системы спутникового интернета и определенных инженерных решений.

Кроме выдачи наличных денег, ресайкл-модель банкомата позволяет получать почти все доступные банковские услуги: от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и т.д.

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