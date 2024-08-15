Украинцы уменьшили использование налички. Количество оплат картами возросло на 27%

В 2024 году через торговые терминалы ПриватБанка украинцы оплатили 1,6 млрд покупок

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За первое полугодие 2024 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы оплатили 1,6 млрд покупок на сумму 451 млрд грн, что на 27,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Согласно данным банка украинцы все чаще покупают товары и услуги с оплатой банковскими картами и гаджетами, а не наличными.

С начала 2024 года украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания. Доля оплат в продуктовых магазинах и супермаркетах в общем объеме безналичных оплат украинцев за полгода составляет 44%, что на 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

На втором месте по объему карточных расходов находится покупка лекарств и товаров для здоровья, которая в первом полугодии 2024 года в потребительской корзине составляла 6,6%.

Заведения общепита составляют 6,4% от общей доли оплат, расходы на одежду и обувь – 4,5%, а на топливо – 4,2%.

Также украинцы оплачивали безналично товары для дома (4% потребительской корзины), электронику и бытовую технику (3,8%), транспорт (1,5%) и отдых (1,4%).

В начале 2023 года ПриватБанк имел наибольшее количество платежных терминалов в Украине – 60,4%. Согласно данным на сайте банка сейчас в Украине насчитывается около 306 000 платежных терминалов, через которые производится 9,7 млн транзакций в день.