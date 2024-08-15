Українці зменшили використання готівки. Кількість оплат картками зросла на 27%
За перше півріччя 2024 року через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили 1,6 млрд покупок на суму 451 млрд грн, що на 27,3% більше, ніж за перше півріччя 2023 року. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
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Згідно з даними банку українці все частіше купують товари та послуги з оплатою банківськими картками й гаджетами, а не готівкою.
З початку 2024 року українці найбільше витрачали грошей на купівлю харчових продуктів. Частка оплат в продуктових магазинах та супермаркетах в загальному обсязі безготівкових оплат українців за пів року становить 44%, що на 1,5% менше, ніж у першому півріччі 2023 року.
На другому місці за обсягом карткових витрат перебуває покупка ліків та товарів для здоровʼя, яка у першому півріччі 2024 року в споживчому кошику становила 6,6%.
Заклади громадського харчування становлять 6,4% від загальної частки оплат, витрати на одяг та взуття – 4,5%, а на паливо – 4,2%.
Також українці безготівково оплачували товари для дому (4% споживчого кошика), електроніку та побутову техніку (3,8%), транспорт (1,5%) та відпочинок (1,4%).
На початку 2023 року ПриватБанк мав найбільшу кількість платіжних терміналів в Україні – 60,4%. Згідно з даними на сайті банку зараз в Україні налічується близько 306 000 платіжних терміналів, через які проводиться 9,7 млн транзакцій на день.
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