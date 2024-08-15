ПриватБанк удвічі знизив комісію за переказ валюти на закордонні картки
Державний ПриватБанк знизив з 2% до 1% тариф на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки. Про це повідомляє пресслужба банку.
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Знижений тариф діятиме з 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025 року. Мінімальна сума переказу – еквівалент 50 грн.
Як пояснив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, це рішення "зробить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази на закордонні карти по всьому світу".
Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню "Переказ на картку". Для цього потрібно вибрати із шаблону або заповнити дані закордонної картки, вказати суму переказу та підтвердити операцію.
Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.
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