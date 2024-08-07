ПриватБанк готовий продати 1,6 млрд грн кредитів фізосіб за 2% вартості
ПриватБанк виставив на майданчику OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ") портфель кредитів фізичних осіб загальною заборгованістю на суму 1,6 млрд грн. Банки можуть купити цей портфель із дисконтом до 98%, повідомила пресслужба банку.
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Аукціон відбудеться 30 серпня в форматі редукціону. Торги стартують із позначки 1,6 млрд грн, під час кожного кроку ціна буде знижуватися на 3,2 млн грн. Зниження ціни може тривати до мінімальних 2,15% від початкового рівня – 34,4 млн грн.
У портфелі, який банк виставив на продаж, понад 155 000 споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення. Їх уже визнали безнадійними та списали, сформувавши під них резерви. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані.
Права вимоги за портфелем включають тіло кредиту та нараховані відсотки.
До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають чинну ліцензію на надання грошей у позику та/або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.
У березні ПриватБанк продав через OpenMarket понад 79 000 безнадійних кредитів на пів мільярда гривень за 3% вартості.
- У липні наглядова рада ПриватБанку затвердила рішення щодо організації продажу права вимоги за портфелем безнадійних кредитів у рамках затвердженої урядом та НБУ програми скорочення проблемної заборгованості державних банків.
- За підсумками 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках скоротилася на 0,8 в.п. до попереднього року – до 37,4%, а за перші шість місяців 2024 року – скоротилась до 34,6%.
- Найбільше NPL зосереджено у державних банках – 355 млрд грн. З них у ПриватБанку – 180,9 млрд грн.