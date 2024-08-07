ПриватБанк готовий продати 1,6 млрд грн кредитів фізосіб за 2% вартості

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ПриватБанк виставив на майданчику OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ") портфель кредитів фізичних осіб загальною заборгованістю на суму 1,6 млрд грн. Банки можуть купити цей портфель із дисконтом до 98%, повідомила пресслужба банку.

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Аукціон відбудеться 30 серпня в форматі редукціону. Торги стартують із позначки 1,6 млрд грн, під час кожного кроку ціна буде знижуватися на 3,2 млн грн. Зниження ціни може тривати до мінімальних 2,15% від початкового рівня – 34,4 млн грн.

У портфелі, який банк виставив на продаж, понад 155 000 споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення. Їх уже визнали безнадійними та списали, сформувавши під них резерви. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані.

Права вимоги за портфелем включають тіло кредиту та нараховані відсотки.

До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають чинну ліцензію на надання грошей у позику та/або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.

У березні ПриватБанк продав через OpenMarket понад 79 000 безнадійних кредитів на пів мільярда гривень за 3% вартості.