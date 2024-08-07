ПриватБанк готов продать 1,6 млрд грн кредитов физлиц за 2% стоимости
ПриватБанк выставил на площадке OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ") портфель кредитов физических лиц общей задолженностью на сумму 1,6 млрд грн. Банки могут купить этот портфель с дисконтом до 98%, сообщила пресс-служба банка.
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Аукцион состоится 30 августа в формате редукциона. Торги стартуют с отметки 1,6 млрд грн, при каждом шаге цена будет снижаться на 3,2 млн грн. Снижение цены может продолжаться до минимальных 2,15% от начального уровня – 34,4 млн грн.
В портфеле, который банк выставил на продажу, более 155 000 потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам без обеспечения. Их уже признали безнадежными и списали, сформировав под них резервы. Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные.
Права требования по портфелю включают тело кредита и начисленные проценты.
К участию в торгах будут допущены финансовые учреждения, имеющие действующую лицензию на предоставление денег в ссуду и/или услуги по факторингу, и отвечают требованиям банка.
В марте ПриватБанк продал через OpenMarket более 79 000 безнадежных кредитов на полмиллиарда гривень за 3% стоимости.
- В июле наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение об организации продажи прав требования по портфелю безнадежных кредитов в рамках утвержденной правительством и НБУ программы сокращения проблемной задолженности государственных банков.
- По итогам 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках сократилась на 0,8 п.п. к предыдущему году – до 37,4%, а за первые шесть месяцев 2024 года – сократилась до 34,6%.
- Больше всего NPL сосредоточено в государственных банках – 355 млрд грн. Из них в ПриватБанке – 180,9 млрд грн.