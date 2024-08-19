ПриватБанк показав мобільний банкомат на акумуляторах для роботи у прифронтових селах

Фото: ПриватБанк

Державний ПриватБанк запускає мобільний банкомат, який може автономно функціонувати до 24 годин. Удосконалена версія мобільного банкомату почне працювати наприкінці серпня у віддалених регіонах Чернігівщини, повідомила пресслужба банку.

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Попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс, розповів член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. Впродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі.

Відтак, ПриватБанк вирішив продовжувати розвиток цього соціального проєкту.

Фото: ПриватБанк

"У майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів", – зазначив керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський.

За його словами, мобільний банкомат обладнаний згідно з найвищими стандартами безпеки для клієнтів та співробітників банку.

Фото: ПриватБанк

Забезпечити автономність автомобіля, додав він, вдалося завдяки встановленню комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.

Окрім видавання готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги: від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Цього літа Укрпошта почала встановлювати контейнерні відділення. Вони мають тимчасово замінити стаціонарні, зруйновані під час бойових дій. Перше відділення з контейнерів почало працювати у Харківській області в червні, друге – у Бородянці Київської області.