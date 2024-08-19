ПриватБанк показав мобільний банкомат на акумуляторах для роботи у прифронтових селах
Державний ПриватБанк запускає мобільний банкомат, який може автономно функціонувати до 24 годин. Удосконалена версія мобільного банкомату почне працювати наприкінці серпня у віддалених регіонах Чернігівщини, повідомила пресслужба банку.
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Попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс, розповів член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. Впродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі.
Відтак, ПриватБанк вирішив продовжувати розвиток цього соціального проєкту.
"У майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів", – зазначив керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський.
За його словами, мобільний банкомат обладнаний згідно з найвищими стандартами безпеки для клієнтів та співробітників банку.
Забезпечити автономність автомобіля, додав він, вдалося завдяки встановленню комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.
Окрім видавання готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги: від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.
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