ПриватБанк предупредил о возможных проблемах с карточками

В ПриватБанке предупреждают клиентов о возможных проблемах в работе с картами в ночь на 19 марта. Это связывают с техническими работами, сообщает пресс-служба банка.

Предупреждение появилось в "Приват24 для бизнеса".

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"Уважаемые клиенты, мы делаем ПриватБанк лучше, комфортнее и еще технологичнее, поэтому запланировали технические работы: В период с 00:05 до 03:05 19.03.2023 возможны трудности по работе с карточками", – говорится в сообщении.

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Наталія Софієнко

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