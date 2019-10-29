ПриватБанк проиграл суд ГОКу Коломойского

Верховный Суд обязал ПриватБанк возместить долги по рефинансированию Толкачевскому ГОКу (связывают с "приватовцами") в размере 8,15 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

23 октября Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка на решения судов низших инстанций, обязавших банк выплатить Толкачевскому ГОКу 8,15 млн грн, которые комбинат как имущественный поручитель заплатил Нацбанку в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

28 мая Хозсуд Киева удовлетворил иск Толкачевского ГОКа в деле №910/23070/17 и обязал ПриватБанк вернуть истцу 8,15 млн грн.

Дело ГОКа рассматривается в судах по второму кругу. В 2018 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск Толкачевского ГОКа, однако в марте 2019 года Верховный Суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.