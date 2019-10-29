ПриватБанк проиграл суд ГОКу Коломойского

Верховный Суд отклонил кассацию ПриватБанка по иску Толкачевского ГОКа
Верховный Суд обязал ПриватБанк возместить долги по рефинансированию Толкачевскому ГОКу (связывают с "приватовцами") в размере 8,15 млн грн. Об этом пишет Finbalance.
23 октября Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка на решения судов низших инстанций, обязавших банк выплатить Толкачевскому ГОКу 8,15 млн грн, которые комбинат как имущественный поручитель заплатил Нацбанку в счет погашения части задолженности ПриватБанка по рефинансированию.
28 мая Хозсуд Киева удовлетворил иск Толкачевского ГОКа в деле №910/23070/17 и обязал ПриватБанк вернуть истцу 8,15 млн грн.
Дело ГОКа рассматривается в судах по второму кругу. В 2018 году суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск Толкачевского ГОКа, однако в марте 2019 года Верховный Суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.
- Согласно отчетности ПриватБанка, на 1 октября его долг перед НБУ по стабилизационным кредитам составил 8,8 млрд грн (на начало 2017 года - то фактически сразу после национализации - 18 млрд грн).
- В 2018 году НБУ подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн (по кредитам рефинансирования 2008-2015 годов).
- По данным НБУ, суды уже приняли 21 решение в пользу регулятора на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.
- После национализации Приватбанка НБУ публично заявлял о сомнительных операциях в ПриватБанке в период до национализации на $5,5 млрд.
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Kroll в своем аудите ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум на $5,5 млрд. Коломойский назвал обвинения "фейком".