ПриватБанк расширил бесплатные услуги для IТ-предпринимателей

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Государственный ПриватБанк ввел нулевые тарифы на основные услуги по обслуживанию бизнес счетов и карт для IТ-ФОП. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ранее IТ-предприниматели могли бесплатного открывать счета в госбанке, был бесплатный обмен валюты и бесплатные премиальные карты.

"Нашими счетами активно пользуются подавляющее большинство украинских IТ-специалистов. Сегодня мы предлагаем айтишникам отсутствие комиссий за обслуживание, снятие средств и P2P, много специальных бенефитов именно для IТ-отрасли", – прокомментировал член правления ПриватБанка Евгений Заиграев.

Он добавил, что в ПриватБанке для предпринимателей IТ-отрасли действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты день в день без комиссии и упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в эквиваленте) засчитываются автоматически.

Фрилансеры, работающие на основании оферты из Upwork, Google, Payoneer и других платформ, могут пользоваться автоматизированной платформой передачи в банк документации ВЭД.