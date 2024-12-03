ПриватБанк розширив безкоштовні послуги для ІТ-підприємців

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Державний ПриватБанк запровадив нульові тарифи на основні послуги з обслуговування бізнес-рахунків і карток для ІТ-ФОП. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Раніше ІТ-підприємці могли безплатно відкривати рахунки в держбанку, був безплатний обмін валюти та безплатні преміальні картки.

"Нашими рахунками активно користуються переважна більшість українських ІТ-фахівців. Сьогодні ми пропонуємо айтівцям відсутність комісій за обслуговування, зняття коштів і P2P, багато спеціальних бенефітів саме для ІТ-галузі", – прокоментував член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

Він додав, що у ПриватБанку для підприємців ІТ-галузі діє подовжена валютна торгова сесія із зарахуванням іноземної валюти день у день без комісії та спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в еквіваленті) зараховуються автоматично.

Фрилансери, які працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та інших платформ, можуть скористатися автоматизованою платформою передання до банку документації ЗЕД.