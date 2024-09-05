ПриватБанк расширил доставку карт за границу: добавил три страны

Курьеры Нової пошти могут доставить украинцам карточки ПриватБанка в 14 странах Европы

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ПриватБанк расширил географию доставки своих пластиковых карт на три страны Европы: Испанию, Францию ​​и Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Клиенты ПриватБанка могут открыть новую карту или перевыпустить действующую в Приват24 и получить "физическую" карту через курьера Нової пошти по любому адресу в этих трех странах.

Доставка карт ПриватБанка курьерами Нової пошти также доступна клиентам в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Великобритании.

Укрпошта доставляет карты ПриватБанка клиентам в США, Швейцарии и Словении.

ПриватБанк уже доставил своим клиентам Новою поштою более 1,1 млн карт по Украине и 157 000 карт за границу. Каждая пятая из перевыпущенных клиентами карт заказывается с доставкой.

С начала полномасштабной войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных.