ПриватБанк розширив доставлення карток за кордон: додав три країни

Кур'єри Нової пошти можуть доставити українцям картки ПриватБанку у 14 країнах Європи

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ПриватБанк розширив географію доставлення своїх пластикових карток на три країни Європи: Іспанію, Францію та Угорщину. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

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Клієнти ПриватБанку можуть відкрити нову картку або перевипустити активну в Приват24 й отримати "фізичну" картку через кур'єра Нової пошти на будь-яку адресу в цих трьох країнах.

Доставлення карток ПриватБанку кур'єрами Нової пошти також доступне клієнтам у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Великій Британії.

Укрпошта доставляє картки ПриватБанку клієнтам у США, Швейцарії та Словенії.

ПриватБанк уже доставив своїм клієнтам Новою поштою понад 1,1 млн карток по Україні та 157 000 карток за кордон. Кожна п'ята з перевипущених клієнтами карток замовляється з доставленням.

З початку повномасштабної війни ПриватБанк продовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів і послуг у торговельних мережах та зняття готівки.