ПриватБанк відкрив доставлення карток українцям у США та двох країнах Європи
ПриватБанк розширив географію послуги міжнародного доставлення платіжних карток клієнтам у США, Швейцарії та Словенії. Про це повідомляє пресслужба держбанку.
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Картку доставить Укрпошта на будь-яку адресу в цих країнах.
До кінця 2024 року доставлення карток до цих країн буде безоплатне всім клієнтам, які перевипустили поточну платіжну картку або відкрили нову цифрову картку в Приват24.
У квітні ПриватБанк розширив географію доставлення карток на Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину. Раніше така послуга діяла для клієнтів ПриватБанку у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії.
Таким чином доставлення карток ПриватБанку доступне в 14 країнах світу.
Щоб замовити доставлення нової пластикової картки, спочатку необхідно оформити в Приват24 Digital карту (віртуальну), а потім у меню "Всі карти" замовити її доставлення.
У ПриватБанку нагадують, що з початку повномасштабної війни продовжено термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг у торговельній мережі та зняття готівки.
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