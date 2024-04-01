ПриватБанк розширив на п'ять країн ЄС міжнародне доставлення платіжних карток українцям

Вже у 11 країнах Євросоюзу українці можуть отримати пластикову картку ПриватБанку

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ПриватБанк з початку квітня розширив географію послуги міжнародного доставлення платіжних карток клієнтам на п'ять країн Євросоюзу: Естонію, Латвію, Італію, Словаччину та Угорщину. Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Картку доставляють кур'єри Nova Post на будь-яку адресу в цих країнах.

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Раніше така послуга діяла для клієнтів ПриватБанку у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії.

Таким чином, українці можуть отримати банківську картку з доставленням Nova Post вже в 11 країнах Європи.

До кінця квітня 2024 року доставлення карток усім клієнтам, які перевипустили чинну платіжну картку або відкрили нову цифрову картку через Приват24 та замовили доставлення картки, буде безплатним.

Щоб замовити нову або перевипустити чинну картку ПриватБанку, необхідно оформити заявку у Приват24.

З початку повномасштабного вторгнення ПриватБанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для зняття готівки та оплати товарів та послуг у торговельних мережах.

27 лютого 2024 року ПриватБанк запустив доступні грошові перекази з Канади.

До середини квітня ПриватБанк знизив удвічі вартість переказів на карти за кордон.

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