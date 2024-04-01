ПриватБанк расширил на пять стран ЕС международную доставку платежных карт украинцам
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк с начала апреля расширил географию услуги международной доставки платежных карт клиентам на пять стран Евросоюза: Эстонию, Латвию, Италию, Словакию и Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.  

Карту доставляют курьеры Nova Post по любому адресу в этих странах.

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Ранее такая услуга действовала для клиентов ПриватБанка в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии.

Таким образом украинцы могут получить банковскую карту с доставкой Nova Post уже в 11 странах Европы.

До конца апреля 2024 года доставка карт всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты, будет бесплатной.

Чтобы заказать новую или перевыпустить действующую карту ПриватБанка, необходимо оформить заявку в Приват24.

С начала полномасштабного вторжения ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для снятия наличных и оплаты товаров и услуг в торговых сетях. 

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