ПриватБанк открыл доставку карт украинцам в США и двух странах Европы

Доставка карт ПриватБанка доступна в 14 странах мира

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ПриватБанк расширил географию услуги международной доставки платежных карт клиентам в США, Швейцарии и Словении. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Карточку доставит Укрпошта по любому адресу в этих странах.

До конца 2024 года доставка карт в эти страны будет бесплатной всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24.

В апреле ПриватБанк расширил географию доставки карт на Эстонию, Латвию, Италию, Словакию и Венгрию. Ранее такая услуга действовала для клиентов ПриватБанка в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии.

Таким образом доставка карт ПриватБанка доступна в 14 странах мира.

Чтобы заказать доставку новой пластиковой карты, сначала необходимо оформить в Приват24 Digital карту (виртуальную), а затем в меню "Все карты" заказать ее доставку.

В ПриватБанке напоминают, что с начала полномасштабной войны продлен срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.