ПриватБанк решил продать 60 000 безнадежных кредитов физических лиц

Крупнейший банк Украины избавляется от проблемных активов. На продажу выставят кредитный портфель на сумму около 500 млн грн

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

ПриватБанк решил продать более 60 000 кредитов физических лиц, которые перестали обслуживать свои обязательства. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Общий объем портфеля составляет около 500 млн грн (то есть речь идет о небольших кредитах, в среднем – на 8000 грн), его выставят на продажу в начале 2024 года.

Кредиты, которые банк продаст, выдавались физическим лицам без обеспечения. Их признали безнадежными и уже списали путем формирования резервов.

В портфеле не будет кредитов, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные и жители территорий, где идут активные боевые действия или находятся оккупанты.

Заместитель председателя правления ПриватБанка Лариса Чернышова объяснила продажу тем, что дальнейшее сопровождение этих кредитов слишком дорогое – с учетом судебных сборов оно будет стоить больше, чем банк может заработать на продаже.

"Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. То есть в свое время банк предлагал этим клиентам программы реструктуризации, проводил работу по погашению задолженности, используя все инструменты, включая принудительное взыскание", — сказала она.

Кредиты будут проданы на открытых торгах с пошаговым снижением цены на государственной платформе СЕТАМ, они будут включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в торгах допустят финансовые компании, имеющие лицензию на предоставление денежных средств в ссуду и/или услуги по факторингу.

В июле 2023 года НБУ сообщил, что банки впервые с начала полномасштабной войны заметили рост спроса на потребительские кредиты.

В октябре НБУ обязал кредитные учреждения раскрывать условия ссуд на сайте и в рекламе.

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