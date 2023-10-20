НБУ зобов'язав кредитні установи розкривати умови позик на сайті та в рекламі
Національний банк зобов'язав небанківські фінустанови розкривати умови споживчого кредитування на вебсайтах та в рекламі. Про це повідомила пресслужба регулятора.
"Так, для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою", – сказано в повідомленні.
Така ж умова стосується попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.
У разі розміщення інформації про кредитування на чужих сайтах фінустанова має забезпечити розміщення разом із рекламою гіперпосилань на власний сайт з повним переліком умов позики.
Крім того, регулятор уточнив вимоги до реклами споживчих кредитів. Зокрема, кредитні установи до 1 січня 2024 року зобов'язані розмістити калькулятори загальних витрат за позиками на власних сайтах.
На приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін Нацбанк дав місяць.
У вересні НБУ оприлюднив проєкт положення про організацію та проведення інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг. Зміни мають набрати чинності з 1 січня одночасно з новими законами про фінансові компанії, страхування і кредитні спілки.
- У першому кварталі 2023 року небанківський сектор збільшив прибуток та активи.
- У другому кварталі 2023 року з реєстру виключили 82 небанківські фінансові установи.
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