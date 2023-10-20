НБУ обязал кредитные учреждения раскрывать условия ссуд на сайте и в рекламе

Национальный банк обязал небанковские финучреждения раскрывать условия потребительского кредитования на вебсайтах и в рекламе. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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"Так, для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на веб-страницах и в разделах, не связанных с услугой", – говорится в сообщении.

Такое же условие касается предупреждений потребителя о возможных для него последствиях в случае пользования ссудой или неисполнения потребителем обязанностей согласно договору о потребительском кредите.

Справка. К небанковским финансовым учреждениям относятся кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды и компании и другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг.

При размещении информации о кредитовании на чужих сайтах финучреждение должно обеспечить размещение вместе с рекламой гиперссылок на собственный сайт с полным перечнем условий займа.

Кроме того, регулятор уточнил требования к рекламе потребительских кредитов. В частности, кредитные учреждения до 1 января 2024 года обязаны разместить калькуляторы общих расходов по ссудам на собственных сайтах.

На приведение деятельности небанковских финансовых учреждений в соответствие с утвержденными изменениями Нацбанк дал месяц.

В сентябре НБУ обнародовал проект положения об организации и проведении инспекционных проверок небанковских финансовых услуг. Изменения должны вступить в силу с 1 января одновременно с новыми законами о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах.