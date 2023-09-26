НБУ изменит правила проверок небанковских финучреждений. Они касаются более 1000 компаний

Национальный банк обнародовал на своем сайте проект положения об организации и проведении инспекционных проверок небанковских финансовых услуг, которое должно вступить в силу с 1 января одновременно с новыми законами о финансовых компаниях, страховании и кредитных союзах.

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Положение определяет процедуру плановой и внеплановой проверок; права и обязанности как инспекторов, так и объектов проверки; порядок взаимодействия и обмена информацией в рамках инспекции; основания для внеплановых проверок; перечень документов, составляемых по результатам инспекционной проверки; порядок действий при создании препятствий при проверке.



Новое положение касается большого количества компаний. По состоянию на 1 августа 2023 года в Украине насчитывалось более 1000 участников рынка небанковских финансовых услуг: 114 страховщиков, 149 кредитных союзов, 617 финансовых компаний, 162 ломбарда, 82 лизингодателя, одна почта с платежной лицензией, 17 платежных учреждений.

Также на рынке есть 23 небанковские финансовые группы.

Действующее положение об инспекционных проверках от 2021 года утратит силу.