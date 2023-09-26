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НБУ змінить правила перевірок небанківських фінустанов. Вони стосуються понад 1000 компаній

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26.09.2023, 11:11
НБУ змінить правила перевірок небанківських фінустанов. Вони стосуються понад 1000 компаній - Фото
Фото: НБУ

Національний банк оприлюднив на своєму сайті проєкт положення про організацію та проведення інспекційних перевірок небанківських фінансових послуг, яке має набрати чинності з 1 січня одночасно з новими законами про фінансові компанії, про страхування і про кредитні спілки.

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Положення визначає процедуру планової й позапланової перевірок; права та обов’язки як інспекторів, так і об’єктів перевірки; порядок взаємодії та обміну інформацією в межах інспектування; підстави для позапланових перевірок; перелік документів, що складаються за результатами інспекційної перевірки; порядок дій у разі створення перешкод під час перевірки.

Нове положення стосується великої кількості компаній. Станом на 1 серпня 2023 року в Україні налічувалось понад 1000 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 114 страховиків, 149 кредитних спілок, 617 фінансових компаній, 162 ломбарди, 82 лізингодавці, одна пошта з платіжною ліцензією, 17 платіжних установ.

Також на ринку є 23 небанківські фінансові групи.

Чинне положення про інспекційні перевірки від 2021 року втратить чинність.

Андрій Водяний
страхуванняНБУперевіркифінкомпаніїкредитні спілки
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