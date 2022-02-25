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ПриватБанк снял ограничения на пользование кредитными деньгами

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 17:19
ПриватБанк снял ограничения на пользование кредитными деньгами - Фото
Фото: depositphotos.com

ПриватБанк отменяет ранее введенные временные ограничения на использование кредитных средств. Об этом говорится в сообщении банка.

В течение суток возможность использования кредитных средств будет восстановлена в пределах установленного лимита на карте.

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"Повышение кредитного лимита будет недоступно, но вы сможете пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита", — отметили в ПриватБанке. 

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Наталия Софиенко
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ПриватБанк кредитные средства
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