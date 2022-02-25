ПриватБанк снял ограничения на пользование кредитными деньгами
25.02.2022, 17:19
Фото: depositphotos.com
ПриватБанк отменяет ранее введенные временные ограничения на использование кредитных средств. Об этом говорится в сообщении банка.
В течение суток возможность использования кредитных средств будет восстановлена в пределах установленного лимита на карте.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
"Повышение кредитного лимита будет недоступно, но вы сможете пользоваться средствами в пределах имеющегося лимита", — отметили в ПриватБанке.
- Ранее в ПриватБанке сообщали, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.
- Национальный банк Украины объявил о введении валютных ограничений в связи с полномасштабным нападением России на Украину, сообщила пресс-служба регулятора. Также Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств для украинской армии.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии