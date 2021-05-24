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ПриватБанк упростил перевод денег на карточку

24.05.2021, 16:02
ПриватБанк упростил перевод денег на карточку - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк запустил в мобильном приложении Приват24 функцию перевода денег по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод. А получателю больше не нужно передавать номер карты – только номер телефона, говорится в сообщении.

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Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", необходимо обновить мобильное приложение Приват24, выбрать карту и перейти в меню "Платежные настройки", выбрать карту по умолчанию и нажать "Включить переводы по телефону", объясняют в ПриватБанке.

Далее, чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24 надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне, выбрать получателя из телефонной книги.

Отметим, что возможность перевода денег на карту по номеру телефона также есть у пользователей monobank.

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Роман Брыль
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