ПриватБанк упростил перевод денег на карточку
Государственный ПриватБанк запустил в мобильном приложении Приват24 функцию перевода денег по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Теперь отправителю не надо узнавать номер карты получателя, чтобы отправить перевод. А получателю больше не нужно передавать номер карты – только номер телефона, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", необходимо обновить мобильное приложение Приват24, выбрать карту и перейти в меню "Платежные настройки", выбрать карту по умолчанию и нажать "Включить переводы по телефону", объясняют в ПриватБанке.
Далее, чтобы перевести деньги по телефону в мобильном Приват24 надо перейти к сервисам, нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне, выбрать получателя из телефонной книги.
Отметим, что возможность перевода денег на карту по номеру телефона также есть у пользователей monobank.
- 23 марта 2021 года ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП. Кого коснутся ограничения.
- 9 апреля Государственный ПриватБанк первым на украинском рынке запустил услугу отправки иностранных Swift-переводов через смартфон.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии