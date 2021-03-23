UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП. Кого коснутся ограничения

23.03.2021, 13:08
ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП. Кого коснутся ограничения - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

АО "ПриватБанк" с 12 марта* ввел ограничения до 30 000 грн в месяц на пополнение бизнес-карт (карт "Ключ к счету" и корпоративных карт). Лимит не распространяется на операции через расчетный счет, сообщили LIGA.net в пресс-службе ПриватБанка.

Как пояснили в банке, ограничения действуют только на Р2Р-пополнения с карт других банков.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

При создании платежей с других банков на пополнение бизнес-карт клиентов ПриватБанка на сумму свыше 30 000 грн в месяц – ПриватБанк не сможет принять такой платеж. Он будет рекомендовать использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка.

В банке отметили, что это предусмотрено законодательством о финмониторинге, поскольку при зачислении средств на расчетные счета должно быть указано четкое назначение платежа, что не всегда делается при зачислении на карту.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов ПриватБанка и любых других банков – непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений, подчеркнули в финучреждении.

Экономьте время на подготовке отчетности с IT-решением LIGA360: Предприниматель. Заказывайте тестовый доступ сегодня.

* – дополнена дата начала действия лимита.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ФОП ПриватБанк финмониторинг переводы на карту
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 