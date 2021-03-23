ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП. Кого коснутся ограничения

АО "ПриватБанк" с 12 марта* ввел ограничения до 30 000 грн в месяц на пополнение бизнес-карт (карт "Ключ к счету" и корпоративных карт). Лимит не распространяется на операции через расчетный счет, сообщили LIGA.net в пресс-службе ПриватБанка.

Как пояснили в банке, ограничения действуют только на Р2Р-пополнения с карт других банков.

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При создании платежей с других банков на пополнение бизнес-карт клиентов ПриватБанка на сумму свыше 30 000 грн в месяц – ПриватБанк не сможет принять такой платеж. Он будет рекомендовать использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка.

В банке отметили, что это предусмотрено законодательством о финмониторинге, поскольку при зачислении средств на расчетные счета должно быть указано четкое назначение платежа, что не всегда делается при зачислении на карту.

Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров – клиентов ПриватБанка и любых других банков – непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений, подчеркнули в финучреждении.

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В июне ПриватБанк запустил единое мобильное приложение для физлиц и предпринимателей на базе Privat24.

10 сентября в ПриватБанке объявили о снижении ряда ключевых тарифов для предпринимателей и юридических лиц.

* – дополнена дата начала действия лимита.

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Александр Мясищев

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