ПриватБанк в полночь временно отключит Приват24
09.07.2022, 20:45
Фото: depositphotos.com
ПриватБанк 10 июля ночью проведет текущие регламентные работы в Приват24. Сервисы будут недоступны, сообщил глава пресс-службы банка Олег Серга.
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"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 10 июля, когда большинство клиентов не проводят операции", – объяснил Серга.
Он добавил, что при проведении работ 10 июля приложение и web-версия Приват24 будут недоступны с 0:00 до 5:00 утра.
- При обороте 500 000 грн в месяц ПриватБанк запросит подтверждение источников доходов. Но не будет требовать подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ и волонтерство.
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