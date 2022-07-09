ПриватБанк в полночь временно отключит Приват24

ПриватБанк 10 июля ночью проведет текущие регламентные работы в Приват24. Сервисы будут недоступны, сообщил глава пресс-службы банка Олег Серга.

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"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 10 июля, когда большинство клиентов не проводят операции", – объяснил Серга.

Он добавил, что при проведении работ 10 июля приложение и web-версия Приват24 будут недоступны с 0:00 до 5:00 утра.

При обороте 500 000 грн в месяц ПриватБанк запросит подтверждение источников доходов. Но не будет требовать подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ и волонтерство.

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Роман Брыль

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