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ПриватБанк возобновил продажу безналичной валюты населению. Впервые за полтора года

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30.08.2023, 14:57
ПриватБанк возобновил продажу безналичной валюты населению. Впервые за полтора года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк открыл продажу валюты через приложение Приват24 в пределах установленных Национальным банком лимитов, сообщает пресс-служба банка.

С 29 августа клиенты банка могут покупать валюту онлайн через Приват24 для зачисления на валютные карты или счета на сумму до 50 тыс. грн в календарный месяц.

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В банке уточнили, что продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка.

На 30 августа этот курс составляет 37,45 грн за доллар и 41,49 грн – за евро. Продать валюту банку можно по официальному курсу НБУ – 36,57 грн за доллар и 39,51 грн – за евро.

Как купить валюту в Приват24

Чтобы купить валюту в Приват24, нужно зайти в меню "Переводы на карты" выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карту в долларах или евро, на которую будет зачислена валюта.

Ранее услугу по продаже безналичной валюты клиентам в установленных лимитах НБУ уже запустил monobank.

Наталия Софиенко
ПриватБанкпродаж валюты
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