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Нацбанк повысил лимиты на продажу безналичной валюты населению

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 11:49
Нацбанк повысил лимиты на продажу безналичной валюты населению - Фото
Обмен валют (Фото - Depositphotos)

Нацбанк с сегодняшнего дня, 29 августа, разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств по такой операции, говорится в сообщении НБУ.

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Так, с 29 августа 2023 года Национальный банк:

- впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

- увеличит со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев. Такой инструмент доступен для граждан с 21 июля 2022 года.

Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками более удобны и безопасны. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом.

При необходимости Нацбанк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.

Наталия Софиенко
валютный рынокнацбанк
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