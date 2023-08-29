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Нацбанк підвищив ліміти на продаж безготівкової валюти населенню

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 11:49
Нацбанк підвищив ліміти на продаж безготівкової валюти населенню - Фото
Обмен валют (Фото - Depositphotos)

Нацбанк відсьогодні, 29 серпня, дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань щодо такої операції, йдеться у повідомленні НБУ.

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Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

- вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

- збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.

Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

За необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

Наталія Софієнко
Нацбанквалютний ринок
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