ПриватБанк відновив продаж безготівкової валюти населенню. Вперше за півтора року

Державний ПриватБанк відкрив продаж валюти через застосунок Приват24 в межах встановлених Національним банком лімітів, повідомляє пресслужба банку.

З 29 серпня клієнти банку можуть купувати валюту онлайн через Приват24 для зарахування на валютні картки чи рахунки на суму до 50 тис грн на календарний місяць.

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В банку уточнили, що продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

На 30 серпня цей курс становить 37,45 грн за долар та 41,49 грн – за євро. Продати валюту банку можна за офіційним курсом НБУ – 36,57 грн за долар та 39,51 грн – за євро.

Як купити валюту у Приват24

Щоб купити валюту у Приват24, треба зайти у меню "Перекази на картки" вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти та картку в доларах чи євро, на яку буде зарахована валюта.

Раніше послугу з продажу безготівкової валюти клієнтам у встановлених НБУ лімітах вже запустив monobank.