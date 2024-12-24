ПриватБанк временно снизил вдвое тарифы переводов на зарубежные карты
Государственный ПриватБанк снизил вдвое тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру на период зимних праздников. Об этом сообщает пресс-служба банка.
До 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).
Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту". Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.
Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.
Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн в мобильном банке.
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