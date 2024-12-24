ПриватБанк временно снизил вдвое тарифы переводов на зарубежные карты

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро

Фото: depositphotos.com

Государственный ПриватБанк снизил вдвое тарифы на международные переводы на зарубежные карты по всему миру на период зимних праздников. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

До 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту". Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро.

Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в Приват24 и покупать валюту онлайн в мобильном банке.