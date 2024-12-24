ПриватБанк тимчасово знизив удвічі тарифи переказів на закордонні картки

Надіслати закордонний переказ можна тільки з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро

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Державний ПриватБанк знизив удвічі тарифи на міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу на період зимових свят. Про це повідомляє пресслужба банку.

До 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази в Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати переказ із картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 у меню "Переказ на картку". Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можна лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро.

Відкрити цифрову валютну карту завжди можна дистанційно в Приват24 та купувати валюту онлайн у мобільному банку.