ПриватБанк выиграл дело у миноритарного акционера. Помог "антиколомойский" закон

Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Олега Гороховского о признании недействительными договоров по покупке акций банка во время его национализации в 2016 году. Решение суда опубликовано на сайте единого реестра судебных решений, сообщает finbalance.

До национализации Олег Гороховский владел 0,32% акциями ПриватБанка.

Согласно судебным материалам, инициатором закрытия дела выступил ПриватБанк, который опирался на положения принятого в мае 2020 года «Закона о банках» №590-IX, известного, как "антиколомойский", указывает издание.

Хозсуд констатировал, что согласно положениям данного закона "права и интересы бывших участников банка, которые были нарушены при выведении неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации банка могут быть защищены только путем компенсации в денежной форме".

Таким образом, Олег Гороховский пополнил список бывших акционеров ПриватБанка, которые уже проиграли суды по аналогичным делам.

В декабре 2019 года иск против ПриватБанка, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подавали миноритарные акционеры банка Александр Дублет (владел 1,36% акций), Тимур Новиков (1,36%), Владимир Яценко (0,32%), Татьяна Гурьева (0,24%) и Людмила Шмальченко (0,16%).

Суд не удовлетворил иск миноритарных акционеров, ссылаясь на положения "антиколомойского" закона.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский" закон.

12 июня Хозсуд Киева закрыл два производства по искам бывших акционеров ПриватБанка, - ООО “Реватис” и ООО “КС Групп” - которые требовали признать недействительным договор купли-продажи банка в 2016 году.

12 июня В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках (так называемый “антиколомойский”).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.