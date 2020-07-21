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ПриватБанк выиграл дело у миноритарного акционера. Помог "антиколомойский" закон

21.07.2020, 10:06
ПриватБанк выиграл дело у миноритарного акционера. Помог
Фото: ЕРА

Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску экс-первого заместителя главы правления ПриватБанка Олега Гороховского о признании недействительными договоров по покупке акций банка во время его национализации в 2016 году. Решение суда опубликовано на сайте единого реестра судебных решений, сообщает finbalance. 

До национализации Олег Гороховский владел 0,32% акциями ПриватБанка.

Согласно судебным материалам, инициатором закрытия дела выступил ПриватБанк, который опирался на положения принятого в мае 2020 года «Закона о банках» №590-IX, известного, как "антиколомойский", указывает издание.

Хозсуд констатировал, что согласно положениям данного закона "права и интересы бывших участников банка, которые были нарушены при выведении неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации банка могут быть защищены только путем компенсации в денежной форме".

Таким образом, Олег Гороховский пополнил список бывших акционеров ПриватБанка, которые уже проиграли суды по аналогичным делам.

В декабре 2019 года иск против ПриватБанка, Министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подавали миноритарные акционеры банка Александр Дублет (владел 1,36% акций), Тимур Новиков (1,36%), Владимир Яценко (0,32%), Татьяна Гурьева (0,24%) и Людмила Шмальченко (0,16%).  

Суд не удовлетворил иск миноритарных акционеров, ссылаясь на положения "антиколомойского" закона.

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Роман Брыль
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