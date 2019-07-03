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03.07.2019, 14:55

ПриватБанк запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт

ПриватБанк запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт

Карту можно оформить в приложении Privat24, она может быть как в гривне, так и в иностранной валюте

ПриватБанк запустил услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Privat24. Об этом сообщает пресс-служба банка.

отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной банковской международной картой, ею можно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать все банковские услуги", - говорится в сообщении.

Оформить такую карту можно в beta-версии Приват24 через меню "Кошелек" –> "Добавить карту". В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код, которые клиент получит на номер телефона. Для расчетов в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

ПриватБанк выпускает в виртуальном виде как дебетовые карты для выплат, так и карты "Универсальная" с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.

В банке анонсировали, что новую версию интернет-банкинга Приват24 запустят в августе.

В мае банк открыл подписку на Apple Music с доплатой. При оформлении пробной подписки Apple Music за $0,49 через Privat24 и оплате картой Mastercard банк выплатит кешбэк в размере 50 грн.

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Теги: карточка, ПриватБанк, Privat24
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