ПриватБанк запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт

ПриватБанк запустил услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Privat24. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной банковской международной картой, ею можно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать все банковские услуги", - говорится в сообщении.

Оформить такую карту можно в beta-версии Приват24 через меню "Кошелек" –> "Добавить карту". В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код, которые клиент получит на номер телефона. Для расчетов в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

ПриватБанк выпускает в виртуальном виде как дебетовые карты для выплат, так и карты "Универсальная" с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.

В банке анонсировали, что новую версию интернет-банкинга Приват24 запустят в августе.

В мае банк открыл подписку на Apple Music с доплатой. При оформлении пробной подписки Apple Music за $0,49 через Privat24 и оплате картой Mastercard банк выплатит кешбэк в размере 50 грн.