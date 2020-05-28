Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ПриватБанк заявляет о поддельных документах в деле Суркисов

ПриватБанк заявляет о поддельных документах в деле Суркисов
28.05.2020, 15:19

ПриватБанк предоставил госисполнителям доказательства, что дело о взыскании с банка $250 млн в пользу Суркисов открыто по поддельным документам

Исполнительные производства по заявлениям компаний братьев Игоря и Григория Суркисов были открыты по поддельным документам, заявили в ПриватБанке.

“ПриватБанк обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств подделки документов, по которым были открыты такие производства. Также банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы”, - говорится в сообщении банка.

Как поясняют в Привате, заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения относительно аутентичности таких подписей.

То, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом, подтвердили банку в специализированном учреждении по проведению почерковедческой экспертизы подписей.

Читайте также: Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд. Но денег пока не получат. Почти детектив

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Марина Кучук
Напишите нам
ПриватБанк дело приватбанка дело суркисов
Комментарии
Последние новости
 