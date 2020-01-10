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Прокуратура: НБУ способствовал валютным махинациям в Сбербанке

Прокуратура: НБУ способствовал валютным махинациям в Сбербанке
10.01.2020, 13:12

Прокуратура считает, что НБУ способствовал сомнительным операциям в Сбербанке Украина

Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019-го.

Согласно судебным материалам, следствие считает, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу более $2,7 млн, 2,2 млн евро и 81 млн грн, в то время как товар поступил только на сумму $213 000.

В течение 2016-2017 годов за границу было выведено более $55,7 млн из Сбербанка под видом псевдо внешнеэкономических контрактов, в то время как поступления составили лишь $113 000, отмечают в прокуратуре.

"В результате валютная выручка в размере более $47,6 млн не поступила на счета субъектов хозяйствования", - сказано в материалах суда.

Также следствие подозревает, что операции совершались по поддельным документам.

  • В январе 2019-го НБУ оштрафовал украинскую "дочку" российского Сбербанка почти на 95 млн грн. Регулятор подозревал, что в 2016-2017 гг. банк провел операции на 3 млрд грн, которые могут быть выводом и легализацией денег, а также обналичиванием с использованием поддельных документов. В сентябре 2019-го Нацбанк сообщал, что Окружной админсуд Киева отменил штраф Сбербанку.
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Сбербанк Украина НБУ легализация средств обналичивание
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