Прокуратура: НБУ способствовал валютным махинациям в Сбербанке

Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019-го.

Согласно судебным материалам, следствие считает, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу более $2,7 млн, 2,2 млн евро и 81 млн грн, в то время как товар поступил только на сумму $213 000.

В течение 2016-2017 годов за границу было выведено более $55,7 млн из Сбербанка под видом псевдо внешнеэкономических контрактов, в то время как поступления составили лишь $113 000, отмечают в прокуратуре.

"В результате валютная выручка в размере более $47,6 млн не поступила на счета субъектов хозяйствования", - сказано в материалах суда.

Также следствие подозревает, что операции совершались по поддельным документам.