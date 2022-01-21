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Прокуратура подозревает топ-менеджера Диамантбанка в растрате 25 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 13:16
Прокуратура подозревает топ-менеджера Диамантбанка в растрате 25 млн грн - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему начальнику управления Диамантбанка в растрате 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.   

По данным следствия, должностными лицами Диамантбанка систематически заключались заведомо убыточные соглашения по покупке или продаже иностранной валюты с другим финансовым учреждением. В результате банку нанесен ущерб в особо крупном размере, что привело к началу процедуры ликвидации банка. 

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Согласно проведенной экспертизе, подтверждено нанесение убытков банку, находящемуся в государственном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на общую сумму свыше 25 млн грн. 

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также проводится комплекс процессуальных действий, устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности. 

Киевская городская прокуратура в августе прошлого года уже сообщала о подозрении в растрате 20 млн грн бывшему председателю правления Диамантбанк. С июля 2016 года и до введения в банк временной администрации председателем правления Диамантбанка был Олег Ходачук. 

Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) Диамантбанк занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков. На начало 2017 года владельцами существенных долей в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко.  

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Роман Брыль
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Диамантбанк фгвфл ликвидация банка Офис генпрокурора
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