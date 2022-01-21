Прокуратура подозревает топ-менеджера Диамантбанка в растрате 25 млн грн

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему начальнику управления Диамантбанка в растрате 25 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, должностными лицами Диамантбанка систематически заключались заведомо убыточные соглашения по покупке или продаже иностранной валюты с другим финансовым учреждением. В результате банку нанесен ущерб в особо крупном размере, что привело к началу процедуры ликвидации банка.

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Согласно проведенной экспертизе, подтверждено нанесение убытков банку, находящемуся в государственном управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), на общую сумму свыше 25 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также проводится комплекс процессуальных действий, устанавливаются все лица, причастные к преступной деятельности.

Киевская городская прокуратура в августе прошлого года уже сообщала о подозрении в растрате 20 млн грн бывшему председателю правления Диамантбанк. С июля 2016 года и до введения в банк временной администрации председателем правления Диамантбанка был Олег Ходачук.

Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) Диамантбанк занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков. На начало 2017 года владельцами существенных долей в Диамантбанке были Давид Жвания , Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко

4 апреля 2017 года НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк. 22 июня 2017 года – НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк. В 2019 году суд отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в Диамантбанке и признал законность отнесения банка к категории неплатежеспособных. 31 августа 2021 года бывшему председателю правления Диамантбанк сообщили о подозрении в растрате 20 млн грн.

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Роман Брыль

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