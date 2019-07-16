Прокуратура открыла дело по обналичиванию в двух крупных банках

Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование в отношении сотрудников Укрсоцбанка и Райффайзен Банка Аваль в связи с обналичиванием на общую сумму более 126,7 млн грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на решение Печерского райсуда Киева от 10 июня.

Согласно судебным материалам, уголовное производство начато по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями должностным лицом).

Прокуроры считают, что неустановленные сотрудники Райффайзен Банка Аваль и Укрсоцбанка помогли 18-ти компаниям (ООО) перевести деньги между банками на счета 49-ти подкронтрольных физлиц с назначением платежа "Для пополнения счета" на общую сумму более 126,7 млн грн.

Сразу после зачисления эти деньги были переведены с текущих счетов физических лиц на их карточные счета, а затем в период с 26 декабря 2016-го до 21 апреля 2017-го их сняли наличкой.

Речь идет о таких компаниях: ФОСТИС (ЕГРПОУ 40849030), Немон (ЕГРПОУ 41111157), Спредл (ЕГРПОУ 40855971) , Финалист (ЕГРПОУ 40871815), Авалис плюс (ЕГРПОУ 40142967), Алвидас (ЕГРПОУ 41075549), Дисконт (ЕГРПОУ 40459764), Еверклаз (ЕГРПОУ 40553993), Интерция (ЕГРПОУ 40384516), Монтилайн (ЕГРПОУ 41056547), Морган Сейт (ЕГРПОУ 40525136), Ольмекс (ЕГРПОУ 40555164), Позитрон+ (ЕГРПОУ 40684595), Прайдекс пром (ЕГРПОУ 40817103), Сириус ленд (ЕГРПОУ 40630436), Фитэк (ЕГРПОУ 40583034), Фрейя ЛТД (ЕГРПОУ 40683008), Хайвад групп (ЕГРПОУ 40551903.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и предоставил ей доступ к документам Нацбанка, касающимся плановых проверок Укрсоцбанка по вопросам соблюдения им требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Также суд предоставил доступ прокурорам к документам по интересующем их в рамках расследования счетам в Райффайзен Банке Аваль и Укрсоцбанке.

В апреле Окружной админсуд Киева отменил решение НБУ о наложении штрафа на Укрсоцбанк в размере 30,45 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга (в период с 2015 по 2017 год). НБУ заявлял, что планирует подать апелляционную жалобу.

В декабре 2018 года регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль за нарушения в сфере финансового мониторинга на 0,45 млн грн.

Укрсоцбанк и Альфа-Банк планируют завершить осенью сделку по слиянию.