Пышный ответил на письмо Фридмана о докапитализации Альфы: Не надо пугать НБУ миллиардом
Национальный банк не получал от акционеров Сенс Банка (ранее – Альфа-банка) пакет документов, подтверждающих их готовность докапитализировать учреждение на $1 млрд, — только письма. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью Forbes.
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"Мы как-то слишком много внимания уделяем историям о миллиарде, которого никто не видел", — сказал Пышный.
По его словам, коммуникация с акционерами банка проходила на уровне обмена письмами.
"Но процедура докапитализации четко формализована. Она предусматривает не письма или коммуникацию в прессе, а предоставление релевантного пакета документов. Этого так и не было сделано. В случае поступления соответствующего пакета документов НБУ будет осуществлять его оценку в предусмотренных законодательством рамках", — сказал председатель. НБУ.
Он добавил, что поддержка капитала банка – это обязанность акционера, поэтому не нужно "пугать НБУ миллиардом".
Пышный добавил, что тщательно мониторит платежеспособность и состояние ликвидности всех банков, включая Альфа-банк.
- 14 октября стало известно, что бизнесмен Михаил Фридман написал письмо Андрею Пышному, новому главе Нацбанка. В нем акционер тогда еще Альфа-банка изложил свои предложения по поводу будущего финучреждения. В нем говорилось, что акционеры банка согласны либо на докапитализацию в $1 млрд, либо на национализацию. Вариант с докапитализацией и последующей национализацией банка Фридман отверг.
Подробнее об этом читайте в статье: Или деньги, или заберите мой банк. Зачем Фридман написал письмо о национализации Альфа-банка
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