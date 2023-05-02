Рада не смогла принять закон о национализации банков подсанкционных лиц

В Верховной Раде не нашлось голосов за законопроект №9107-1, который может разрешить выводить с рынка банки, если его акционеры находятся под санкциями. Проект отправили на повторное второе чтение, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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За принятие законопроекта проголосовали только 212 депутатов при 226 минимально необходимых.



В полном составе не голосовала Платформа за жизнь и мир, депутаты от Европейской солидарности воздержались, а Слуга народу дала только 162 голоса.

"Половина депутатов куда-то ушла, пока продолжались выступления по правкам. И перед голосованием просто отсутствовали в зале. И на табло мы увидели 162 голоса от большинства. Законопроект будет снова вынесен на повторное второе уже в конце мая", – написал Железняк в Telegram.

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В случае если депутаты все-таки поддержат законопроект, Нацбанк получит полномочия при определенных обстоятельствах принимать решение о:

→ запрете подсакционному лицу (физическому или юридическому) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

→ отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (который не является системно важным) или о выводе с рынка системно важного банка путем национализации.

Законопроект позволяет выводить системно важный банк с рынка, даже если он платежеспособен, в случае применения к банку или владельцу существенного участия в нем санкций.

Сейчас такой банк в Украине один – это Сенс Банк, контрольный пакет акций которого контролируется россиянами Андреем Косоговым, Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения.

Самые крупные бенефициары Сенс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО.

В октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, позволяющий национализировать системные банки во время военного положения за 1 гривну, но его оказалось недостаточно для национализации Сенс Банка.

Андрій Водяний

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