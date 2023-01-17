Raiffeisen Bank признал, что предоставляет льготы оккупантам, но планирует выход с России

Raiffeisen Bank International ответил Национальному банку Украины, призвавшему банк принять окончательное решение о выходе из рынка РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Райффайзен банк признал, что предоставляет льготы российским военным и пожаловался на "трудности с выходом из РФ".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"РБИ имеет дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и должен осуществлять деятельность в соответствии с действующим российским законодательством, включающим льготные условия", – отметили в банке.

Группа Raiffeisen Bank International сообщила, что они рассматривают "тщательный спланированный выход из банка".

"РБИ рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", – отметили в Группе и добавили, что существенно сократили кредитование в РФ – примерно 25 процентов.

Банк также подчеркнул, что строго соблюдает все требования действующего законодательства Австрии и ЕС, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины и не ведут никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым.

Кроме того, в банке сообщили, что оказывают гуманитарную помощь Украине.

В начале января стало известно, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине.

После этого Национальный банк Украины отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью и призвал их выполнить свои обещания и окончательно выйти из рынка стран-агрессоров.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.