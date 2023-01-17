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Raiffeisen Bank признал, что предоставляет льготы оккупантам, но планирует выход с России

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 12:40
Raiffeisen Bank признал, что предоставляет льготы оккупантам, но планирует выход с России - Фото
Райффайзен (Фото - EPA)

Raiffeisen Bank International ответил Национальному банку Украины, призвавшему банк принять окончательное решение о выходе из рынка РФ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Райффайзен банк признал, что предоставляет льготы российским военным и пожаловался на "трудности с выходом из РФ".

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"РБИ имеет дочерний банк в Российской Федерации, который является отдельным юридическим лицом и должен осуществлять деятельность в соответствии с действующим российским законодательством, включающим льготные условия", – отметили в банке.

Группа Raiffeisen Bank International сообщила, что они рассматривают "тщательный спланированный выход из банка".

"РБИ рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией, этот процесс продолжается", – отметили в Группе и добавили, что существенно сократили кредитование в РФ – примерно 25 процентов.

Банк также подчеркнул, что строго соблюдает все требования действующего законодательства Австрии и ЕС, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины и не ведут никакой хозяйственной деятельности на территориях Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым.

Кроме того, в банке сообщили, что оказывают гуманитарную помощь Украине.

Наталія Софієнко
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