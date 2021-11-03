Растрата 8 млрд грн ПриватБанка: Дубилет оспорит решение ВАКС о заочном расследовании
Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет оспорит решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) разрешить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) заочное расследование его причастности к растрате около 8 млрд грн перед национализацией банка в 2016 году. Об этом LIGA.net сообщило коммуникационное агентство EFCOM, представляющее интересы Дубилета.
"Решение по применению заочной процедуры я буду оспаривать. Надеюсь, что апелляционный суд позволит мне высказать свою позицию", – говорится в заявлении Дубилета.
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По его мнению, заочная форма расследования применяется только в исключительных случаях, в отношении скрывающихся лиц, местонахождение которых неизвестно.
"Применение такой процедуры ко мне незаконно, поскольку я сотрудничаю со следственными органами, лично участвовал в судебном заседании со средствами видеоконференции. Уже сам этот факт свидетельствует о том, что я не скрываюсь и готов выполнять свои процессуальные обязанности", – указывает Дубилет.
Он добавляет, что за последние 7 месяцев несколько раз обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами, в которых сообщал о своем местожительстве.
"Я в очередной раз публично заявляю, что я не скрываюсь, следствию известны мои контакты, я готов участвовать в расследовании", – утверждает Дубилет.
Он подтверждает, что легально проживает в Израиле с 2017 года.
- В марте 2021 года НАБУ объявило в розыск Александра Дубилета по подозрению в растрате 8,2 млрд грн ПриватБанка. 25 мая Дубилета объявили в международный розыск, а 2 июля суд заочно его арестовал. 22 июля ВАКС отменил заочный арест. Тогда в НАБУ заявили, что отмена заочного ареста Дубилета негативно сказалась на расследовании дела. 28 октября ВАКС разрешил НАБУ начать заочное расследование причастности Александра Дубилета к растрате около 8 млрд грн ПриватБанка.
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