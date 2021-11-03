Растрата 8 млрд грн ПриватБанка: Дубилет оспорит решение ВАКС о заочном расследовании

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет оспорит решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) разрешить Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) заочное расследование его причастности к растрате около 8 млрд грн перед национализацией банка в 2016 году. Об этом LIGA.net сообщило коммуникационное агентство EFCOM, представляющее интересы Дубилета.

"Решение по применению заочной процедуры я буду оспаривать. Надеюсь, что апелляционный суд позволит мне высказать свою позицию", – говорится в заявлении Дубилета.

По его мнению, заочная форма расследования применяется только в исключительных случаях, в отношении скрывающихся лиц, местонахождение которых неизвестно.

"Применение такой процедуры ко мне незаконно, поскольку я сотрудничаю со следственными органами, лично участвовал в судебном заседании со средствами видеоконференции. Уже сам этот факт свидетельствует о том, что я не скрываюсь и готов выполнять свои процессуальные обязанности", – указывает Дубилет.

Он добавляет, что за последние 7 месяцев несколько раз обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами, в которых сообщал о своем местожительстве.

"Я в очередной раз публично заявляю, что я не скрываюсь, следствию известны мои контакты, я готов участвовать в расследовании", – утверждает Дубилет.

Он подтверждает, что легально проживает в Израиле с 2017 года.